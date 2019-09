Nuovo incidente in A26 vittima un motociclista

Aggiornamento delle 18.40:

Il messaggio di Autostrade

La società Autostrade fa sapere, tramite il servizio di traffico in tempo reale, che il nodo per la diramazione Gallarate-Gattico è stato chiuso:

Per un altro incidente avvenuto al km 22, nel quale è rimasta coinvolta una moto, è stato chiuso il nodo di immissione dalla A26 per la Diramazione Gallarate-Gattico. Sul luogo dell’evento sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.

Poco fa si è verificato un nuovo incidente in A26, con vittima un motociclista.

Motociclista vittima di un nuovo incidente in A26

Mentre la carreggiata in direzione A8 Milano-Varese è ancora chiusa per lo scontro mortale nella galleria Mambrino, un nuovo incidente si è verificato sulla A26 in direzione A8. Nel tratto tra Arona e Castelletto Ticino un altro episodio ha coinvolto un motociclista di circa 35 anni, che sarebbe stato disarcionato dal suo mezzo.

Eventuali aggiornamenti in seguito.