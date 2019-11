Nebbiuno fugge dalla casa di cura e tenta la rapina: disarmato dal farmacista

Nebbiuno fugge dalla casa di cura dove era stato appena ricoverato e va a rapinare la locale farmacia. L’uomo è stato prima disarmato dal farmacista e poi arrestato.

Nebbiuno fugge da casa di cura

Era stato appena condotto nella sua nuova casa di cura a Nebbiuno, dove avrebbe dovuto essere sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per fatti commessi precedentemente. Ma T. M., queste le sue iniziali, cittadino italiano pregiudicato e classe 1999, nel giro di poche ore si è messo nuovamente nei guai. Giovedì 20 novembre il ragazzo si è allontanato dalla casa di cura senza alcuna autorizzazione avventurandosi per le vie del paese fino a raggiungere piazza Caduti di Nassiriya.

Il tentativo di rapina

Il giovane si è quindi procurato una bottiglia lasciata abbandonata da qualcuno per strada ed è entrato nell’esercizio commerciale. Brandendo la bottiglia come un’arma ha minacciato il farmacista intimandogli di consegnargli i soldi dell’incasso. Quindi si è fatto consegnare 20 euro in contanti ed è uscito dal negozio.

La reazione del farmacista e l’intervento dei carabinieri

Ma le cose non sono andate come il giovane criminale sperava. Quando ha iniziato ad allontanarsi dall’attività infatti, l’uomo è stato immediatamente raggiunto dallo stesso farmacista, che, con l’aiuto di alcuni passanti, è riuscito a disarmarlo e a renderlo inoffensivo. Sul posto si è quindi precipitata una pattuglia del nucleo operativo radiomobile di Arona dei carabinieri. I militari hanno arrestato quindi il giovane con l’accusa di tentata rapina e l’hanno portato al carcere di Verbania, dove ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria.