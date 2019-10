Mucca parte seconda: ce n’è un’altra in giro per Arona

Mucca parte seconda: il sindaco Alberto Gusmeroli ha avvisato della presenza di un’altra mucca dopo quella abbattuta a Meina.

“Sono appena stato avvisato dal Comandante dei vigili della presenza di una seconda mucca in città. Ho chiesto il numero di telefono del proprietario e di sentire subito l’Asl per avere un veterinario a disposizione e eventuali soporiferi e di fare il POSSIBILE E L’IMPOSSIBILE per evitare di ucciderla. Il proprietario che è anche veterinario ha già allertato due persone con siringhe soporifere. Ho disposto che i nostri vigili percorrano i Lagoni e aiutino la ricerca”.

Così su Facebook il sindaco Alberto Gusmeroli dopo le infinite polemiche sull’uccisione della prima mucca da parte dei carabinieri di Arona.

