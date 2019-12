Minacciava di morte i calciatori: denunciato scommettitore

Minacciava di morte i giocatori affinché facessero perdere la loro squadra durante le partite su cui aveva scommesso. Un uomo è stato dai carabinieri di Alessandria.

Minacciava di morte i calciatori

Trovava sui social network i numeri di telefono dei giocatori, quindi li chiamava minacciandoli. Un 25enne della provincia di Catania è stato denunciato dai carabinieri di Alessandria con l’accusa di tentata estorsione pluriaggravata.

La dinamica

A portare alla luce il sistema è stato l’esposto di un giocatore del Monza, in ritiro ad Alessandria in vista della partita con la Juventus under 23. Al calciatore era stato imposto di avvisare l’intera difesa che la partita avrebbe dovuto essere persa o «ti puoi considerare un morto che cammina»: questo il tenore dei messaggi.

Le indagini

Le indagini hanno permesso di sequestrare telefoni e schede sim. Sono inoltre emersi due episodi analoghi nei confronti di altrettanti calciatori della Pro Vercelli e della Viterbese.