Mazzo di chiavi senza padrone consegnato in municipio ad Arona

Mazzo di chiavi senza un proprietario da sei mesi è stato consegnato negli uffici del municipio di Arona.

Mazzo di chiavi smarrito

Continua ad essere senza un padrone il mazzo di chiavi ritrovato abbandonato per le strade della città a giugno del 2019. Sull’albo pretorio del Comune è stato pubblicato un annuncio che specifica tutti i dettagli della vicenda. Si tratta di un mazzo di chiavi di un’abitazione con un portachiavi di colore giallo (l’immagine dell’articolo è di repertorio).

Il proprietario si faccia avanti

“Chi l’avesse smarrito e dimostri di essere il legittimo proprietario – scrivono dal Comune – è invitato a presentarsi, munito di documento di riconoscimento e fornendo una descrizione dettagliata di quanto smarrito, presso l’ufficio economato del Comune di Arona, in via San Carlo, 2 (primo piano), per ritirarlo nel termine di un anno decorrente dal 2 luglio 2020”. Se nessuno si presenterà le chiavi saranno restituite al cittadino che le ha trovate.