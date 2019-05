Maxi emergenza: crolla il teatro a Bellinzago

Maxi emergenza a Bellinzago: crolla un teatro. L’Oratorio Vandoni di Bellinzago Novarese mercoledì sera si è trasformato nello scenario di una tragedia in occasione della sesta edizione della simulazione di maxi emergenza del Crimedim dell’Università del Piemonte Orientale in collaborazione con il Centro di ricerca della Libera università di Bruxelles per il Master europeo in medicina dei disastri. Tredici le ambulanze a sirene spiegate che viaggiavano dal Campo sportivo di via Cameri fino all’Oratorio Vandoni in centro paese

Maxi emergenza: collaborazione con l’Esercito

Il tutto ha preso il via alle ore 19.30, dopo l’inaugurazione con le diverse cariche civili e militari presenti. in tale occasione il professor Francesco Della Corte – responsabile del Crimedim ed ideatore del Master – ha espresso la propria riconoscenza per la collaborazione che, ormai da anni, vede impegnato l’Esercito italiano e in particolare il Reggimento Gestione Aree di Transito-RSOM comandato dal colonnello Michele Stragapede e il 3° Reparto di Sanità “Milano”, con al comando il Tenente Colonnello Gianluca Nitti, entrambi di stanza a Bellinzago Novarese.

«La prosecuzione di questa collaborazione è segno del riconoscimento della validità dell’iniziativa da parte delle nostre Forze Armate che ci mettono a disposizione strutture di accoglienza sanitaria e strumentazioni all’avanguardia per la gestione delle emergenze», ha affermato Della Corte facendo riferimento all’ospedale da campo allestito nei pressi del campo sportivo.

Maxi emergenza: 35 masterizzandi provenienti da tutto il mondo

Dopo il segnale d’inizio, i 35 masterizzandi, provenienti da tutto il mondo, hanno dato il via alle operazioni di salvataggio presso l’Oratorio Vandoni. Qui studenti di medicina e professionisti sanitari, addestrati al ruolo di vittime e appositamente truccati, hanno finto di essere coinvolti nel crollo di un teatro. Alla prima messa in salvo dal luogo dell’incidente con la divisione nei vari codici d’emergenza, è seguita la corsa all’ospedale da campo – con volontari della Cri di diversi paesi – e la simulazione di interventi medici presso gli appositi reparti. Il tutto si è concluso alle 22.30 con un totale di 14 codici rossi, 19 gialli, 65 verdi e 7 neri.

Anche in questa edizione sono stati coinvolti giornalisti di stampa e TV locali che potevano interagire con il sistema di soccorso richiedendo aggiornamenti e comunicati stampa, come in una vera emergenza.

L’intera simulazione è stata monitorata dai responsabili delle operazioni, i dottori Upo Federico Merlo e Davide Colombo, oltre che dai rappresentanti della Commissione Europea coinvolti nel progetto Eu-Modex , consorzio che si occupa dell’organizzazione delle esercitazioni del modulo europeo di Protezione Civile, di cui il Crimedim è membro.

Il tutto è stato inoltre seguito in diretta streaming da 41 nazioni in tutto il mondo.

Francesca Cattaneo