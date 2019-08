Maltempo: tetti crollati e alberi divelti a Gozzano e nel Cusio

Una violenta ondata di maltempo ha investito l’alto Novarese: tetti crollati e alberi divelti nel Cusio.

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta sull’alto Novarese nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 20 agosto. Le violente piogge e il forte vento hanno fatto crollare una tettoia all’oratorio Don Bertoli di via Gentile a Gozzano, che assieme al crollo di un grosso albero secolare in via Parona (strada che è stata anche chiusa al traffico) ha costituito una delle situazioni peggiori. Diversi però sono stati i danni che sono ancora in fase di quantificazione, sopratutto nel centro storico. Molte tegole dei tetti nel centro storico del comune di Gozzano sono cascate in strada, danneggiando le auto in sosta, e numerose sono state anche le strade allagate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Borgomanero e di Romagnano Sesia, oltre alla polizia locale di Gozzano. I due sottopassi sono stati chiusi al traffico, ed è stata anche interrotta la circolazione ferroviaria nel tragitto tra Gozzano e Bolzano Novarese. Rimane ancora chiusa per le prossime ore la statale 229 allo svincolo per Bolzano Novarese, per permettere le operazioni di ripristino della situazione alla normalità.

Il commento del sindaco Gianluca Godio

Sono stati 10 minuti di confusione, ma c’è stata una buona risposta da parte dei vigili del fuoco e dei volontari Aib. I problemi più grossi si sono avuti nel centro, nella zona della stazione e nella Bellaria, verso l’Agogna, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Sono però molti i danni. Rimangono ancora chiuse al traffico alcune vie per la caduta di alcuni alberi secolari, ma la situazione sta tornando velocemente alla normalità.

