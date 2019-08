Maltempo a Lesa: si contano i danni – LE IMMAGINI

Maltempo a Lesa. Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 20, alcune zone del paese sono state colpite da un violento nubifragio, accompagnato da forti raffiche di vento. Tra queste Madonna di Campagna, Villa Lesa e il Sempione. Diversi alberi sono stati sradicati da giardini privati e bordi stradali. Il tetto di una casa sul Sempione danneggiato, e quello dell’Oratorio di Villa Lesa. C’è chi ha visto la propria auto distrutta sotto il peso di un faggio mentre era parcheggiata davanti casa: “Ho sentito un clacson suonare ininterrottamente. Istintivamente ho pensato alla mia auto, e quando sono uscita ho visto l’albero che si era abbattuto su di essa. Mi consola il pensiero che in quel momento non ero al volante”. Ad accorrere per primi sui luoghi colpiti dal maltempo a Lesa sono stati i volontari della Protezione Civile, AIB anticendi e boschivi di Lesa e i vigili urbani locali. Fortunatamente non si sono registrati feriti.