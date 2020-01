Lutto a Castelletto per Viggiano: era tra i fondatori della Pro loco

Lutto a Castelletto per Mario Viggiano: era un personaggio unico, molto conosciuto per la sua professione di costruttore e per il ruolo di primo piano nelle associazioni.

Lutto a Castelletto per Viggiano

Una persona speciale, in tutto e per tutto. E’ così che i castellettesi ricordano la figura di Mario Viggiano. L’uomo, da poco scomparso, ha lasciato un vuoto incolmabile nella sua numerosa famiglia, ma anche nell’intera comunità castellettese. Perché Viggiano per Castelletto e i suoi abitanti era tante cose. Un costruttore edile, alla guida della sua EdilViggiano fino a pochi anni fa, ma anche un esponente politico storico del Psi e uno dei fondatori e volontari di gruppi come l’associazione pescatori sportivi castellettesi e la Pro loco.

Una folla al funerale

Sabato 28 dicembre in tanti hanno partecipato al suo funerale, stringendosi al dolore della moglie Beatrice, delle figlie Margherita, Caterina e Chiara, dei generi Alessandro e Fabio, dell’amato nipote Federico e degli inseparabili fratelli Antonio e Giuseppe con le loro rispettive famiglie.

Il ricordo della figlia

“Papà era una persona davvero speciale – dice la figlia Chiara – era emigrato al Nord, prima a Lonate Pozzolo e poi a Castelletto, negli anni ‘60. E subito dopo aveva convinto tutta la famiglia a trasferirsi. Qui in paese conosceva tutti e tutti gli volevano bene, perché lui era sempre sorridente e trasmetteva allegria a tutti quelli con cui aveva a che fare. Il suo motto, che ripeteva in continuazione era “allegro, allegro”, e rispecchiava perfettamente la sua filosofia di vita. Era capace di fare amicizia con chiunque e il nostro portone di casa, anche per volere della mamma, era sempre aperto per tutti coloro che avevano bisogno”.

Il servizio completo sull’edizione cartacea del Giornale di Arona in edicola fino a giovedì 9 gennaio.