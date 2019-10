Lutto a Castelletto per lo storico autista del pullman

Lutto a Castelletto per Mario Astori, lo storico autista del pullman aveva 86 anni.

Lutto a Castelletto per Astori

Avrebbe compiuto 87 anni proprio fra oggi, il 28 ottobre, ma Mario Astori se n’è andato prima, a causa di una malattia che rapidamente ha consumato le sue energie. In tanti in paese e nel circondario ricordano la figura dello storico autista dell’autobus scolastico della Giuliani e Laudi, che fino a una ventina di anni fa ha portato a destinazione puntualmente intere generazioni di studenti. Astori ha lavorato per quasi tutta la sua vita per la famosa azienda di trasporti, lungo le linee che collegavano Castelletto, il paese dove abitava, con Varese e Arona.

Il ricordo del figlio

“Ha lavorato a lungo anche come autista per le gite organizzate dalla Giuliani e Laudi – racconta il figlio Angelo – e ha viaggiato molto anche verso l’estero. Per papà la guida e il lavoro come autista rappresentavano due capisaldi della sua vita. E ha trasmesso questa passione anche a me, che oggi mi occupo di un servizio di noleggio con conducente e sono a mia volta autista di pullman”. Dopo un primo periodo dedicato agli studi, Astori incominciò molto giovane a lavorare. Prima in un’officina meccanica della zona, come addetto al tornio, e poi nei ranghi della sua amata linea di autobus Giuliani e Laudi, che non ha mai lasciato fino agli anni della pensione. “Papà era così – continua il figlio – non gli pesava per nulla guidare anche per tante ore. E nei primi anni della sua carriera lavorò davvero moltissimo, dal momento che a quei tempi si organizzavano moltissime gite e visite guidate e il pullman era decisamente più utilizzato di oggi. In tanti sceglievano l’autobus per muoversi e raggiungere le mete delle proprie vacanze, anche perché l’aereo non era ancora così utilizzato”.

Una vita onesta dedicata a lavoro e famiglia

Il funerale di Astori è stato celebrato lo scorso 9 ottobre nella chiesa di Santa Maria, dove in molti hanno voluto salutare per l’ultima volta lo storico autista. Particolarmente sentita la formula con la quale il figlio ha voluto ricordarlo nel corso della cerimonia. “L’onestà fu il suo ideale – ha scritto – il lavoro la sua vita, la famiglia il suo affetto”.