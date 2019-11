L’infanzia Girotondo1 di Castelletto lunedì riprenderà regolarmente le lezioni dopo il corto circuito

Dopo il corto circuito di giovedì sera che aveva interessato la scuola d’infanzia Girotondo1 a Castelletto, le lezioni riprenderanno lunedì 2.

Ripartiranno lunedì 2 dicembre le lezioni dell’asilo Girotondo1 di Castelletto Ticino, dopo che un principio di incendio, originato da un corto circuito, aveva messo fuori uso il quadro elettrico della struttura. La comunicazione arriva direttamente dal sindaco Massimo Stilo:

Si comunica che lunedì 2 dicembre le lezioni riprenderanno regolarmente alla scuola dell’infanzia Girotondo1. La mensa sarà funzionante e l’accesso al refettorio per gli alunni della Dario Sibilia tornerà ad essere il tunnel sotterraneo. Si ringraziano tutti coloro che si sono adoperati per ripristinare il servizio in così poco tempo.