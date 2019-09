Lesa operaio scivola nello scavo della fossa biologica. E’ stato trasportato all’ospedale Maggiore di Novara.

Lesa operaio si infortuna

Questa mattina, mercoledì 11 settembre alle 11 circa una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Arona è intervenuta per un’incidente sul lavoro.

Il sinistro è avvenuto in Lesa all’interno di un cantiere: un’operaio nello svolgere un lavoro è scivolato all’interno di uno scavo per la costruzione di una fossa biologica.

All’arrivo della squadra l’infortunato era cosciente ed è stato trasportato all’ospedale di Novara per accertamenti dal 118.

Sul posto anche carabinieri di Lesa e lo Spresal per il rivelamento del sinistro.