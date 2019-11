Lesa in lutto: Lella se ne va due mesi dopo l’amato Toio

Lesa in lutto per Ornella Marforio. La conosciutissima ristoratrice è scomparsa a due mesi di distanza dalla morte del compagno di una vita.

Lesa in lutto per Lella

Le porte della “Pizzeria da Toio e Lella” rimarranno, purtroppo, chiuse per lutto. Dopo una vita insieme i due ristoratori si sono riuniti a poco tempo di distanza l’uno dall’altro. Lesa è stata colpita nuovamente dalla perdita di un figura “simbolo” per il paese, una esercente conosciuta e benvoluta da tante persone. A pochi mesi dalla morte del marito Vittorio De Finti, avvenuta il 22 agosto scorso, nel tardo pomeriggio di mercoledì 30 ottobre è infatti spirata in ospedale a Torino Ornella Marforio, all’età di 62 anni.

Una vita insieme al suo “Toio”

Insieme al suo compagno di tutta una vita aveva gestito per lungo tempo alcuni locali lesiani. Li aveva accomunati la passione per la ristorazione. Nel 1982 avevano aperto un piano bar gestito fino al 1993, invece da quest’ultima data al 2008 il “Dream Cafè”, e poi dal 2009 ai giorni nostri un ristorante che portava i loro nomi “Pizzeria da Toio e Lella” in viale Vittorio Veneto.

Il servizio completo sul Giornale di Arona in edicola fino a venerdì 15 novembre.