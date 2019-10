Lavori sul Sempione: iniziano i disagi tra Castelletto, Dormelletto e Arona

Lavori sul Sempione al via da oggi: saranno eseguiti interventi sull’asfalto e sulla fibra ottica.

Lavori sul Sempione iniziano oggi

Sono iniziati questa mattina e dureranno per qualche tempo i lavori promossi da Anas sul tratto della strada statale del Sempione che collega Castelletto, Dormelletto e Arona. Gli operai hanno iniziato a lavorare nella parte della strada antistante il supermercato Il Gigante di Dormelletto. Inevitabilmente si sono creati disagi e rallentamenti alla circolazione. “Gli automobilisti – spiega il sindaco di Dormelletto Lorena Vedovato – dovranno per forza di cose convivere con qualche disagio. I lavori saranno particolarmente intensi e quindi si tratta di una situazione che si prolungherà per circa un mese. Il consiglio è quello di utilizzare, per quanto possibile, dei percorsi alternativi”.

Ecco dove interverranno gli operai

I lavori riguarderanno vari aspetti della sicurezza stradale. “Anas – spiega Vedovato – ha approvato il nuovo piano della sicurezza stradale e questi interventi serviranno appunto per migliorare la sicurezza di quel tratto particolarmente trafficato che, lo ricordiamo, è di competenza assoluta di Anas. Sarà posato un nuovo tipo di bitume, definito “Hard”, che garantisce alle auto che percorrono la strada una maggiore tenuta, evitando sbandate anche in caso di pioggia o terreno scivoloso. Inoltre la strada sarà dotata di un tappeto anti usura che è progettato per durare circa 15 anni. E Anas inserirà anche dei dissuasori acustici in materiale plastico innovativo prima degli attraversamenti pedonali. Inoltre, contestualmente ai lavori, Anas permetterà a Open Fiber di completare l’intervento per l’installazione della fibra ottica sul territorio di Dormelletto. Ci saranno dei disagi, ma il territorio sarà molto più ricco al termine di questi lavori”.