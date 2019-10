Investito dal camion dell’immondizia: la vittima è il castellettese Franco Anelli

Investito dal camion dell’immondizia nella giornata di ieri, lunedì 21 ottobre 2019: la vittima è il castellettese Franco Anelli.

E’ Franco Anelli, 74 anni, residente a Lainate, la vittima del terribile incidente avvenuto ieri al Villaggio San Marco in frazione Verbanella. L’uomo, infatti, era uscito dalla sua villetta per buttare la spazzatura quando è stato investito dal camion del Medio Novarese Ambiente che stava facendo retromarcia. Per lui non c’è stato nulla da fare: vani i tentativi del medico del 118 di rianimarlo.

Sul posto per i rilievi del caso la polizia stradale di Arona, i vigili di Castelletto e i vertici del Medio Novarese Ambiente.