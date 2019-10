Incidente mortale fra Lesa e Belgirate: la vittima è un 39enne nebbiunese con due figli piccoli.

E’ Federico Tagini, 39 anni, di professione idraulico, la vittima del terribile incidente avvenuto questa mattina, mercoledì 2 ottobre, sulla Statale tra Lesa e Belgirate. Pare che l’uomo stesse attraversando la strada nel territorio di Belgirate per recarsi in una casa dove avrebbe eseguito un lavoro. Mentre stava camminando da un lato all’altro della carreggiata è stato centrato in pieno da una Bmw guidata da un ragazzo di Stresa che viaggiava in direzione Arona.

Tagini, di Nebbiuno, è stato portato all’ospedale di Borgomanero dove è spirato. Lascia la compagna che lavora in un noto bar di Arona e due figli.