Incendio alla segheria di Oleggio castello. Diverse le squadre dei vigili del fuoco intervenute.

Diverse squadre dei vigili del fuoco di Arona e borgomanero, oltre che di Romagnano Sesia, sono intervenute alle 6.50 circa per un incendio alla segheria nel comune di oleggio Castello.

L’intervento ha consentito di circoscrivere in poco tempo l’incendio che ha coinvolto per una limitata superficie (circa 100 mq su 3000 mq) materiale ligneo accatastato e una porzione di macchina per il taglio dei tronchi.