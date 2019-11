Il ministero richiama un lotto di carne equina sfilacciata per rischio microbiologico

Il ministero della Salute ha richiamato un lotto di carne equina sfilacciata per la possibile presenza di Listeria monocytogenes.

Richiamo di carne equina sfilacciata per rischio microbologico

Il 31 ottobre il ministero della Salute ha pubblicato un modello di richiamo per un lotto di carne equina sfilacciata commercializzata dall’azienda “Naba carni Spa”. Il prodotto ha marchio Masina dal 1929 La Salumeria”, è venduto in confezioni da 100 grammi con il numero di lotto 93543, con scadenza 31 gennaio 2020. Il marchio dello stabilimento o del produttore è “Europe meat international Srl – IT 20275 CE”, e la sede dello stabilimento è in via Roma 13 a Resana, nella provincia di Treviso. Il motivo del richiamo è spiegato nel documento pubblicato dal ministero, ossia un rischio di contaminazione microbiologica da Listeria Monocytogenes. La raccomandazione del ministero è di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita.

L’intervento dello Sportello dei diritti

A scopo precauzionale e al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare il prodotto segnalato e restituirlo al punto vendita d’acquisto.