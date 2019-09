I carabinieri di Arona stroncano fiorente mercato della droga

Operazione “Valle sola”: i Carabinieri della Compagnia di Arona stroncano un fiorente mercato della droga nella bassa Val Sesia.

I dettagli

Si è conclusa nei giorni scorsi una brillante operazione condotta dal Comando dei carabinieri di Arona. I militari sono infatti riusciti a stroncare un fiorente mercato della droga nella bassa Val Sesia. Alle prime luci dell’alba di lunedì 9 settembre, i carabinieri della Compagnia di Arona hanno tratto in arresto ben quattro persone, indagate a vario titolo per spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico sono state eseguite due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di due pregiudicati residenti a Grignasco, rispettivamente classe 1989 e classe 1992 (L. D e C. A. le iniziali dei due presunti criminali). Un’ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari è stata spiccata nei confronti di H. K., classe 1992, a sua volta residente a Grignasco e pregiudicato. Un’ordinanza di sottoposizione all’obbligo di dimora è stata eseguita nei confronti di un altro residente a Grignasco, I. M. classe 1996 e di origini ucraine. Nel corso delle operazioni sono state eseguite dieci diverse perquisizioni locali e personali, sia nei confronti degli uomini poi arrestati, sia nei confronti di altri soggetti, sempre di Grignasco, a vario titolo coinvolti nell’attività investigativa.

L’operazione

L’operazione condotta dai carabinieri nasce dall’accoglimento, da parte dell’autorità giudiziaria di Novara, dei risultati delle articolate indagini condotte dal Nucleo operativo radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Arona nel corso degli ultimi mesi. I militari hanno così scoperto che le persone arrestate, con la collaborazione degli altri indagati, avevano di fatto ottenuto la gestione di un fiorente mercato della droga (principalmente cocaina e marijuana, in misura minore hashish) nel comune di Grignasco e nel circondario. Gli arrestati si sentivano talmente sicuri che effettuavano addirittura alcune delle operazioni di vendita nelle loro abitazioni, oppure in quelle dei loro «cavalli». In alcuni casi si muovevano dopo un contatto diretto con l’acquirente, con il quale veniva concordata alla luce del sole la località della compravendita.

Ritenevano di avere “pieno controllo del territorio”