Guardie giurate: salvati posti di lavoro

L’azienda aveva gli appalti di vigilanza di tribunali e procure nell’Alto Piemonte

Natale ha portato un poco di speranza ai lavoratori della Group Service, la società di vigilanza privata dichiarata fallita dal Tribunale di Biella, una settimana fa, il 19 dicembre di quest’anno. Questa mattina si è infatti svolto un incontro tra ditta Mek Pol di Biella e le organizzazioni sindacali che ha portato a un accordo per salvare il maggior numero di posti di lavoro. Le guardie giurate della ditta (un centinaio i dipendenti), tra i vari incarichi, presidiavano tribunale e procura di Novara (nella foto) e Biella oltre agli uffici dei Giudici di Pace di Vercelli, Verbania, Asti e l’Asl di Verbania. La comprova di un accordo di salvaguardia dei posti di lavoro arriva da uno dei sindacati presenti alla riunione l’Ugl settore Sicurezza. Il delegato provinciale Stefano Mentoni ha infatti confermato: «Sì, la vigilanza Mek Pol prenderà dal 1 gennaio l’affitto della società fallita per 4 mesi con tutti gli 89 dipendenti. In questo mese 11 dipendenti sono passati ad altra società con cambio di appalto. Fino al 19 dicembre 2019 dovranno inserire le spettanze del vantato credito. Dal 20 al 31 dicembre gli emolumenti sono a carico del Curatore. Dal 1 gennaio in carico alla Mek Pol senza soluzione di continuità. Allo scadere del mese di aprile la parte affittuaria potrà acquistare la Group Service. In caso contrario si riattiverà la procedura prevista dalla normativa di legge. La vigilanza Mek Pol è stata preferita per il sintetico piano d’azione, con particolare riguardo ai livelli occupazionali, da una adeguata cauzione a garanzia delle obbligazioni derivate dall’affitto stesso, da un impegno alla partecipazione alla procedura competitiva che verrà indetta dal fallimento per la vendita dell’azienda».

Il sindacato Ugl: «Siamo soddisfatti del risultato ottenuto»

Come sindacato siete soddisfatti?

«Siamo contenti del risultato. Un plauso al consulente del lavoro incaricato Claudio Bianchi, delegato del Curatore fallimentare, Enrico Stasi, per aver sbloccato, in una settimana dall’incarico, la vicenda. Meritorio anche l’impegno della vigilanza Mek Pol nel garantire la continuità lavorativa dei lavoratori interessati».

m.d.