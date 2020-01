Gattico e Divignano in lutto per Adelina Savio

Gattico e Divignano piangono la scomparsa di Adelina Savio. La donna, madre dell’attuale vicesindaco divignanese, era molto conosciuta anche a Gattico, dove viveva.

Gattico e Divignano piangono per Adelina

La comunità piange la scomparsa di Adelina Savio, mancata, domenica 22 dicembre, all’età di 97 anni. La donna era sposata Giuseppe Carlana, lascia i figli Antonio, Luciano e Graziella, oltre ai nipoti Katia, Deborah, Fabio, Daniele, Miriam e Alberto. La compiangono anche i pro nipoti Martina, Alice, Giacomo, Angela e Diletta.

Una vita dedicata alla sua famiglia

“Nel 1951 la sua famiglia si recò a vivere a Pettenasco, spostandosi dal Veneto – racconta il figlio Luciano, oggi vicesindaco al Comune di Divignano – e negli anni ’60 a Gattico, dove rimase fino al 1972. Quelli sono stati anni pieni di magia e amore, forse i più belli della nostra vita, dove trovammo una comunità accogliente e ancora oggi abbiamo vari parenti. Mamma andò poi a vivere a Briga Novarese e ha passato gli ultimi anni della sua vita al centro anziani Padre Picco di Gozzano. Con papà convolò a nozze nel 1944, anni durissimi quelli, quando il Piemonte dava l’immagine più ricca, era una sorta di America negli occhi di un veneto. Mio padre andò a lavorare in una miniera a Macugnaga, dove contrasse la silicosi diventando invalido. Mamma doveva far fronte ai figli, ci trattava con autorevolezza ma con modi pieni di attenzione e affetto. Mandava avanti tutto con pochi soldi, eravamo sempre in ordine e senza farci mancare il cibo in tavola, occupandosi anche di orto e pollaio. Le piaceva ridere e scherzare e quando iniziava a parlare non la smetteva più con mille barzellette. Faceva la sarta, pantaloncini e le camicie non ci mancavano mai, in cucina era una vera regina, gnocchi e polpettone le sue specialità”.