Furti in casa segnalati ad Agrate Conturbia

Furti in casa ad Agrate Conturbia. I cittadini segnalano un episodio in via Gallone.

Furti in casa in via Gallone

“Questa notte sono entrati i ladri in casa, in fondo alla via Gallone. Attenzione perché a quanto pare sono ancora in zona”. E’ con queste parole che ieri una cittadina ha segnalato sui social l’ultimo furto avvenuto nella zona, prima di sporgere regolare denuncia ai carabinieri.

I commenti su Facebook

A quanto pare dai commenti raccolti sui social i ladri avrebbero agito mentre i proprietari erano ancora in casa, durante il sonno. “Mamma mia, che situazioni difficili e rischiose”, scrive un cittadino. “Spero che almeno non vi abbiano fatto del male”, ha aggiunto un secondo utente.