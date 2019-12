Fuga di gas in centro a Bogogno

A Bogogno nella mattinata di oggi, giovedì 12 dicembre, l’allarme per una fuga di gas ha causato la chiusura di una strada.

Fuga di gas a Bogogno: chiusa la via Don Giovanni Bosco

A Bogogno per una fuga di gas è stata chiusa la via Don Giovanni Bosco nella mattinata di oggi, giovedì 12 dicembre. Nella mattinata di oggi la via Don Giovanni Bosco è stata chiusa al traffico veicolare per una fuga di gas. Sul posto sono in corso le operazioni di sopralluoghi e messa in sicurezza dell’area all’incrocio tra le vie don Giovanni Bosco e via IV Novembre.

Eventuali aggiornamenti nelle prossime ore.