Follia a Trecate: in 5 hanno picchiato e tentato di fare a pezzi un 32enne in piazza Cattaneo.

Follia a Trecate

L’hanno accerchiato, picchiato e colpito ripetutamente con un’arma per ucciderlo. Scene da film horror ieri sera, sabato 31 agosto, in piazza Cattaneo a Trecate. Un cittadino di San Salvador è stato ridotto in condizioni gravissime da un gruppo di altri connazionali di cui alcuni sono stati già fermati dalle forze dell’ordine con l’accusa di tentato omicidio.

Si sospetta che all’origine del gesto ci sia un regolamento di conti fra bande. Il 32enne è gravissimo al Maggiore di Novara.