Finto vigile per le vie di Borgo Ticino: attenzione alla truffa

Finto vigile cerca di entrare nelle case. Impostori per le vie del paese. Il Comune di Borgo Ticino ha pubblicato questa mattina, lunedì 16 dicembre, un avviso per allertare i cittadini su una possibile truffa.

“Sono pervenute segnalazioni circa la presenza in paese di due persone (uno con indosso una pettorina gialla, l’altro vestito da vigile) – ha comunicato il sindaco Alessandro Marchese – che cercano di entrare nelle case con la scusa di verificare l’impianto dell’acqua per un inquinamento. Non sono persone autorizzate e presumibilmente sono truffatori. La Polizia Locale sta perlustrando il territorio alla loro ricerca. Si raccomanda di contattare carabinieri e polizia locale qualora si notino questi due individui”.