Fiamme in casa a Dormelletto: intervengono i pompieri

Fiamme in casa a Dormelletto: nella notte i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio.

Fiamme in casa

Sono giorni di grande attività per i vigili del fuoco del comando di Arona. Questa notte infatti, i pompieri sono intervenuti a Dormelletto. In via Manzoni le fiamme hanno interessato un’abitazione. Nello specifico l’incendio ha avvolto un locale adiacente a un garage, che è stato avvolto da una folta coltre di fumo. In breve tempo i pompieri hanno estinto il fuoco all’interno del locale, che conteneva degli attrezzi e alcuni oggetti da hobbistica.