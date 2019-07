Fabio Pezzuto è scomparso da tre giorni dal Cuneese, si cerca ovunque

Fabio Pezzuto è scomparso da tre giorni, si cerca ovunque. L’uomo – come riportano i nostri colleghi della Nuova Periferia – è uscito di casa mercoledì 3 luglio alle 17.30 e da quel momento nessuno ha più avuto sue notizie.

Fabio Pezzuto non da più sue notizie da mercoledì 3 luglio quando, intorno alle 17.30, è uscito di casa in direzione di Cisterna d’Asti a bordo della sua Ford Ka di colore marrone targata DY221VH. Nella sua abitazione di Vezza d’Alba, in provincia di Cuneo, vive con la moglie.

L’identikit

Pezzuto ha 42 anni. E’ alto 1.80, ha i capelli e occhi castani. L’ultima volta che è stato visto indossava una maglia nera con scritta dorata, un paio di pantaloncini neri con tasche laterali, un paio di scarpe ‘New balance’ blu.

L’appello

L’uomo non lo stanno cercando solamente nelle vicinanze della sua residenza ma in tutto il Piemonte. Tanti, infatti, anche i messaggi divulgati nelle scorse ore nel torinese.