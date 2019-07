Escursionista 82enne salvato in Valle Strona

VERBANIA – Incidenti in montagna e al lago. E’ stata una domenica di superlavoro per il soccorso alpino e l’eliambulanza quella di ieri nel Verbano Cusio Ossola. L’elicottero è intervenuto in Ossola per un bambino di 12 anni che è caduto durante un giro in bicicletta, a San Domenico di Varzo. E’ stato ricoverato in ospedale con ferite di media gravità, trasferito con l’eliambulanza del 118. A supporto delle operazioni anche la stazione di Varzo del soccorso alpino. Sempre l’elicottero e il soccorso alpino di Valdivedrino sono intervenuti nella zona del Pizzo Diei per alcuni escursionisti che avevano smarrito il sentiero: localizzati, sono stati tratti in salvo.

Bambino di 12 anni ferito dopo un tuffo nel lago

Dall’Ossola al Verbano dove i sanitari sono usciti a Verbania per un bambino di 12 anni che si è infortunato in seguito ad un tuffo nel Lago Maggiore. Il bimbo, per fuggire alla calura di questi giorni, si è tuffato nello specchio d’acqua nel tratto antistante il teatro “Maggiore”: ha però colpito con la testa un sasso. Soccorso, è stato trasferito in ospedale in condizioni di media gravità. E si è concluso in serata un altro intervento del soccorso alpino, questa volta nel Cusio. In un alpeggio sulle alture di Inuggio, in Valle Strona, un varesino di 82 anni si è infortunato durante un’escursione. Cadendo si è procurato un trauma ad una gamba e non riusciva più a riprendere il cammino: è stato soccorso dall’eliambulanza del 118 e dalle squadre del soccorso alpino di Omegna.