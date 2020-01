Due scosse di terremoto in Piemonte

Due scosse in mattinata nel basso Piemonte: fortunatamente non ci sono stati danni. Lo riportano i colleghi di notiziaoggi.it

Due scosse sismiche

Alle 6,22 la terra ha tremato tra le province di Cuneo e Asti. La scossa, di magnitudo 3,1, ha avuto il suo ipocentro a 12 chilometri di profondità, mentre l’epicentro era tra Neive, in provincia di Cuneo, e Coazzolo, nell’Astigiano. Diversi cittadini hanno segnalato il sisma ai vigili del fuoco, ma non ci sono stati danni né feriti.

La seconda scossa

Alle 8,59 una scossa di magnitudo 2,6 è stata invece registrata nell’Alessandrino, in una zona a quattro chilometri ad est di Borghetto di Borbera. Anche in questo caso non ci sono stati danni o feriti, né chiamate ai vigili del fuoco.