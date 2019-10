Doppia festa a Gattico: in due compiono 201 anni

Doppia festa per due centenarie alla casa di riposo Giovanni Paolo II.

Doppia festa in casa di riposo

Doppio appuntamento centenario alla Rsa Giovanni Paolo II. Sabato 12 ottobre ottobre è andata in scena una festa per celebrare le sette ospiti che hanno compiuto gli anni nel mese di ottobre. Tra loro ve ne sono due che hanno raggiunto il secolo di vita: 100 anni per Antonia Moalli e Antonietta Godio 101.

Una donna intraprendente e una sarta di alto livello

La prima, classe 1919, originaria di Cressa, lavorò al Mulino Saini dove conobbe il marito Carlo Bellotti, che sposò alla fine del 1939. I coniugi si trasferirono prima a Monza, poi a Fontaneto d’Agogna, dove Antonia cominciò a farsi conoscere come abile ricamatrice. Lavorò per sarte di alta moda e per molte parrocchie, con cui realizzò ben 19 servizi per l’altare, l’ultimo dei quali cucito a 94 anni. Donna intraprendente e volitiva, a 85 anni andò a New York a trovare un’amica di gioventù che si era trasferita nella Grande mela.

Una vita dedicata alla famiglia

Antonietta Godio nacque nel 1918 a Revislate, lavorò per 17 anni per due famiglie di Novara, dove si trasferì a 18 anni. Sposata con Domenico Gallotti nel 1940, trascorse il periodo post-bellico occupandosi della famiglia, soprattutto del marito invalido di guerra. Verso la metà degli anni ’70 si trasferì definitivamente nella casa di Revislate.