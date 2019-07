Discarica abusiva sequestrata sul Sempione a Castelletto

Discarica abusiva sequestrata dalla Forestale, dalla polizia locale e dai carabinieri all’imbocco del Sempione.

Discarica abusiva alle spalle dei centri commerciali

Si sono conclusi con un sequestro preventivo dell’area e una denuncia penale i controlli effettuati nella giornata di venerdì 28 giugno dagli agenti della polizia locale di Castelletto, che hanno agito insieme alla Forestale e ai carabinieri. Nel corso delle operazioni infatti, gli agenti hanno trovato una vera e propria discarica abusiva nel tratto adiacente alla statale del Sempione, alle spalle dei grandi negozi che si affacciano sulla strada.

Un sistema pensato per trafficare rifiuti

Il titolare dell’area è ora accusato di aver allestito un sistema per lo smaltimento irregolare dei rifiuti. Infatti all’interno dell’area non solo venivano gettati rifiuti non conformi, ma tutto veniva differenziato in modo scientifico per lucrare sul conferimento dei diversi tipi di immondizia.