Ha rischiato di morire soffocata al pranzo di Ferragosto.

Craveggia, rischia di morire soffocata: grave una donna

L’incidente è accaduto poco fa a Craveggia, in Valle Vigezzo. Una donna, all’ora di pranzo, ha rischiato di morire soffocata da un boccone. Per soccorrerla si è reso necessario l’intervenuto dell’elisoccorso: la malcapitata è stata trasportata in condizioni gravi all’ospedale “San Biagio” di Domodossola.