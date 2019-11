Corto circuito all’asilo Girotondo 1 di Castelletto: fuori uso il quadro elettrico

Corto circuito all’asilo di Castelletto: i pompieri intervengono per la messa in sicurezza del quadro elettrico al Girotondo 1.

Corto circuito al Girotondo 1

L’allarme in paese è scattato verso le 18 e all’inizio sui social molti cittadini hanno parlato di un “incendio all’asilo”. La realtà però fortunatamente è ben diversa. “Ciò che si è verificato – spiega il sindaco Massimo Stilo – è un semplice corto circuito, per altro in un punto esterno alla struttura. Il quadro elettrico è stato danneggiato, ma fortunatamente nessun danno ha interessato l’asilo o il refettorio”.

L’intervento dei pompieri

“Quando abbiamo saputo ciò che stava succedendo – continua Stilo – siamo intervenuti immediatamente per mettere in sicurezza la scena. Abbiamo chiamato i vigili del fuoco, la nostra polizia locale e i carabinieri che sono intervenuti tempestivamente. Dalla struttura sono stati fatti evacuare gli insegnanti e il personale Ata, mentre il quadro elettrico è stato messo in sicurezza rapidamente”.

Domani i bambini non potranno andare all’asilo

L’asilo non ha riportato alcun danno, ad eccezione del quadro elettrico. Nella giornata di domani e probabilmente anche nel corso del fine settimana sarà necessario dunque eseguire dei lavori per ripristinare la funzionalità dell’energia elettrica all’interno della struttura e della mensa. “Ad ogni modo – spiegano Stilo e l’assessore all’istruzione Vito Diluca – il servizio mensa gestito da Sodexo funzionerà correttamente. Come da capitolato d’appalto infatti, la società si impegna a fornire i pasti preparandoli nei centri cottura di proprietà nel raggio di 20 chilometri dalle nostre scuole. Per cui nessun disagio sarà arrecato ai bambini delle altre scuole del nostro Comprensivo, per i quali domani il servizio mensa e quello scolastico funzioneranno come sempre”.