Controlli alla movida aronese: multe e denunce per droga e alcol

Controlli alla movida: i carabinieri di Arona hanno effettuato numerosi interventi in particolare nelle serate di venerdì e sabato.

Controlli alla movida

Durante quest’ultimo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Arona, nel corso della diuturna attività di vigilanza svolta nel centro cittadino ed incentrata anche (ma non solo) alla prevenzione e repressione delle condotte pericolose poste in essere da chi si mette alla guida dopo aver assunto alcool o droghe, hanno effettuato numerosi controlli alla circolazione stradale ed ai luoghi della “movida”, solitamente frequentati dai giovani. Interventi accolti con un plauso dalla popolazione aronese che, soprattutto con l’arrivare della bella stagione, lamenta spesso una serie di problematiche di sicurezza e di ordine pubblico soprattutto nelle ore serali del fine settimana. In particolare ad essere segnalato è il crescente abuso di alcolici e sostanze stupefacenti da parte dei giovani e dei giovanissimi.

Alcol, marijuana, hashish ed eroina

Nelle serate di venerdì e di sabato, nel territorio del comune di Arona, i Carabinieri hanno identificato diverse persone, elevando contravvenzioni al codice della strada e, in particolare, denunciando tre giovani del posto e del vicino Varesotto per guida in stato di ebbrezza alcolica. Un altro soggetto, invece, classe 1989, sempre residente in zona, è stato sorpreso con al seguito circa 8 grammi di eroina e pertanto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria di Verbania. Altri due giovani, rispettivamente classi 1993 e 1994, sono stati inoltre segnalati in via amministrativa, ai sensi dell’art 75 D.P.R. 309/1990, alla competente Prefettura per detenzione di una modica quantità di marijuana e di hashish per uso personale.