Ciclista investito nel giorno di Santo Stefano

Trasportato dal 118 all’ospedale di Borgomanero

Incidente stradale nel pomeriggio di Santo Stefano lungo la Sp 229 nel territorio comunale di Gozzano. Per cause al vaglio delle Forze dell’ordine, intervenute sul posto per i rilievi del caso, un ciclista in transito sull’arteria stradale è stato investito da un autoveicolo.

L’uomo ha riportato ferite di media gravità

Scattato l’allarme sul posto è arrivata un’ambulanza medicalizzata dell’118 che ha trasportato l’uomo, con ferite di media gravità, all’ospedale di Borgomanero.