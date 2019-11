Chiusi due cavalcavia a Castelletto: non sono sicuri

Chiusi due cavalcavia a Castelletto: i sovrappassi delle vie Fermi e Beati non saranno percorribili dal 18 novembre.

Chiusi due cavalcavia

E’ con una nota ufficiale che il Comune ha stabilito la chiusura a partire dal 18 novembre, di due cavalcavia. “A seguito dei controlli periodici effettuati da Rete Ferroviaria Italiana – scrivono dal Comune – è emersa la presenza di criticità sullo stato di conservazione dei cavalcavia di via Beati e via Fermi, che verranno pertanto chiusi da lunedì 18 novembre 2019 fino al 21 giugno 2020 per interventi di manutenzione straordinaria”.

I percorsi alternativi verso il Sempione cambieranno

Accedere al Sempione da via Riale diventerà quindi impossibile. “Si informa, inoltre – precisano dal Comune – che sarà garantito il passaggio pedonale sui due cavalcavia dalle ore 5:00 alle ore 23:00 e che non sarà possibile accedere dal Sempione in via Riale, che manterrà comunque il doppio senso di marcia”.