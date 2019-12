Cede traversa: sospesa partita Under 15 tra Verbania e Baveno

Cede traversa: sospesa partita Under 15 nel campionato del Borgosesia. La gara Accademia Verbania-Baveno è finita dopo il primo tempo: per fortuna nessuno si è fatto male.

Lo riportano i nostri colleghi di Notizia Oggi Borgosesia. E’ andata bene, nessuno si è fatto male. Nella gara di campionato Under 15 la gara tra Accademia Verbania e Baveno è stata sospesa alla fine del primo tempo perché la traversa di una porta si è staccata ed è venuta giù. Pare che sulla struttura metallica ci fosse una fenditura. Per fortuna, come accennato, in quel momento non c’era nessuno sotto la traversa.

Foto d’archivio.