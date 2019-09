Castelletto vieta il transito dei mezzi pesanti in centro

Castelletto vieta il transito dei mezzi con massa superiore a 3,5 tonnellate nelle aree del centro.

Castelletto vieta il traffico pesante in centro

Dopo la fase di sperimentazione è attivo dallo scorso 1° settembre il nuovo provvedimento con il quale il Comune vieta il transito dei mezzi aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate in alcune aree del centro cittadino. Nello specifico si tratta di via Repubblica, per quanto riguarda il tratto della provinciale 29 dal chilometro 8+450 al chilometro 7+800, di via Aronco, dal parcheggio delle Poste all’intersezione con via Caduti, e di via Beati all’intersezione con via Valloni. Parallelamente è stato istituito il divieto di transito ai mezzi pesanti anche sul cavalca ferrovia di via Beati e di via Fermi.

Numerose le deroghe

A fronte del divieto l’Amministrazione ha previsto comunque numerose deroghe. Sono esentati dal divieto i mezzi appartenenti alle forze di polizia e di pubblica sicurezza, oltre che di protezione civile, i veicoli dei servizi di pubblica utilità (acquedotto, reti elettriche e telefoniche). I mezzi di sorveglianza e manutenzione delle strade provinciali, i mezzi del trasporto di linea, i veicoli delle aziende che si trovano all’interno della Ztl, i mezzi agricoli, i mezzi degli commercianti del mercato e i mezzi che otterranno la deroga dal Comando di polizia locale per esigenze debitamente motivate.