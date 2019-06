Castelletto Ticino si tuffa in acqua e scompare.

Dramma a Castelletto

Croce rossa, vigili del fuoco e carabinieri. Sono in corso le ricerche dell’uomo residente in paese ma di origine straniera che si è tuffato in località Ticino Panni nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 17 giugno, senza più riemergere.

AGGIORNAMENTI A BREVE.