Castelletto Ticino, muore schiacciato da una pianta

Un pensionato è morto schiacciato da una pianta in via Ticino Novelli a Castelletto Ticino. Era andato a far legna. L’incidente è accaduto appena dopo le 16 di oggi. A quanto risulta dalle prime informazioni, il pensionato stava tagliando della legna quando un albero, per cause ancora da chiarire, gli è crollato addosso schiacciandolo.Si è rivelato purtroppo inutile l’intervento del 118.