Castelletto ladri ripresi in pieno giorno: INCREDIBILE VIDEO

Castelletto ladri ripresi in pieno giorno nel giardino di una villetta in via Beati: INCREDIBILE VIDEO.

Castelletto ladri ripresi dalle telecamere

Le 10.30 di giovedì 27 giugno in via Beati a Castelletto Ticino. Due individui si sono presentati alla rete di una villetta e uno dei due ha scavalcato mentre l’altro è rimasto a fare da palo. Uno sguardo di là, uno di qua, l’avvicinarsi del cane però innocuo e poi via con l’irruzione. Un incredibile video quello documentato dalla castellettese Sabrina Colapietro e accaduto a casa della suocera.

“Sicuramente l’hanno controllata – racconta – lei è uscita di casa alle 10.30 e loro sono arrivati pochi minuti dopo. Poi sono usciti alle 11.15 quando lei è tornata”.

Tanta rabbia a vedere le immagini delle telecamere già consegnate ai carabinieri. “Hanno fatto disordine dentro casa ma alla fine hanno rubato poco: orologi e bigiotteria”.

Il malvivente ripreso poco prima di rompere la telecamera, nonostante il cappello e il volto parzialmente coperto, potrebbe essere riconoscibile. E’ questa la speranza della famiglia che si augura la banda venga presto presa.