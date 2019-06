Castelletto, la molesta, lei lo insegue e lo fa arrestare

Castelletto: la molesta in stazione, ma lei reagisce e lo consegna ai carabinieri.

Castelletto: molestie in stazione

A giudicare da come la vicenda è andata a finire, l’aggressore se l’è presa decisamente con la persona sbagliata. E’ sicuramente straordinario quanto è accaduto lunedì 17 giugno nella vicina Sesto Calende, dove una ragazza residente a Castelletto è stata aggredita di sorpresa da un molestatore. Ma le cose non sono andate come lui prevedeva. A fare specie è soprattutto il fatto che l’aggressione sia avvenuta in pieno giorno, verso le 13, e in un luogo che normalmente è piuttosto frequentato.

Il racconto della giovane

“Stavo camminando nel sottopasso alle spalle della stazione – dice la giovane – quando all’improvviso ho sentito alle mie spalle dei passi di qualcuno che si stava avvicinando di corsa. Mi ha colta totalmente di sorpresa, stavo andando per la mia strada e non mi aspettavo di certo una cosa del genere. Ho sentito la sua mano sul collo, ha provato ad afferrarmi e mi ha toccato il seno. Io ero sconvolta, ma sono riuscita a liberarmi dalla sua presa, ho deciso di reagire, non volevo lasciare che la passasse liscia”. La giovane castellettese, liberandosi dalla presa dell’aggressore, lo ha infatti messo in fuga. In preda probabilmente al panico e alla paura di essere denunciato, l’uomo si è messo a correre verso il parcheggio.

La denuncia e l’arresto

“Io ho avuto la prontezza di seguirlo – continua la ragazza – ho iniziato a corrergli dietro e ho visto che stava raggiungendo la sua macchina. Se non avesse avuto una portiera aperta probabilmente non sarebbe neanche riuscito a scappare. E’ salito sull’auto, ha messo in moto ed è corso via. Per fortuna però ero abbastanza vicina da vedere la targa del suo veicolo. Gli ho fatto una foto e ho memorizzato la targa nella mia testa”. Proprio grazie all’intervento della giovane castellettese, i carabinieri della stazione di Sesto Calende sono riusciti a identificare l’aggressore, un cittadino italiano intorno ai 30 anni, e ad arrestarlo. Ora si trova nel carcere di Busto Arsizio e dovrà rispondere dell’accusa di violenza sessuale.