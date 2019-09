Caso Simona Rocca: D’Uonno a processo per stalking. Lo riportano i colleghi di notiziaoggivercelli.it

Simona Rocca

Mario D’Uonno ancora in tribunale a Vercelli. La nuova udienza per il 50enne si è svolta lunedì 23 settembre 2019, ed è legata agli episodi di stalking che gli sono imputati prima dell’aggressione col fuoco alla sua vittima. È considerata fondamentale in queste circostanza la testimonianza di un’amica di Simona. Il processo si era aperto lo scorso giugno dopo il tentato omicidio di Simona da parte dell’imputato, di cui però D’Uonno risponderà in un altro processo.

A febbraio, infatti, aveva speronato e dato fuoco all’auto di Simona Rocca con lei a bordo. In seguito all’aggressione, la donna era stata ricoverata al Cto di Torino con ustioni sul 50% del corpo. Fortunatamente, con grande forza, si è ripresa.