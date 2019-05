Casa a luci rosse a Comignago: condannato l’avvocato Ruffier

Casa a luci rosse in via Mottalunga. Secondo l’accusa l’avvocato Ruffier non poteva non sapere che le donne all’interno venivano costrette a prostituirsi.

Per la casa a luci rosse una condanna a due anni

Due anni per favoreggiamento della prostituzione. Si è concluso in questo modo, in primo grado, il processo celebrato presso il tribunale di Novara che vedeva alla sbarra il 47enne avvocato di Trecate, Manuel Ruffier. La sentenza è arrivata venerdì 17 maggio: 2 anni di reclusione e mille euro di multa con la sospensione condizionale e la pena accessoria di 2 anni di interdizione dagli istituti di curatela e tutela. Il pm Francesca Celle aveva chiesto per l’imputato la pena di 7 anni di carcere e 5 mila euro di multa. La difesa ha già annunciato che farà ricorso in Appello.

Una vicenda che risale a 8 anni fa

I fatti al centro del procedimento risalgono al novembre di 8 anni fa, quando i carabinieri, al termine di un blitz compiuto in un appartamento di via Mottalunga a Comignago, avevano scoperto tra le sue mura un giro di prostituzione. Quell’appartamento era poi risultato essere intestato alla moglie dell’avvocato Ruffier e le stesse ragazze che vi erano costrette a far sesso – due donne di nazionalità ucraina segregate e sfruttate da una coppia di romeni, un uomo e una donna che nel luglio del 2012 hanno patteggiato 4 anni di reclusione – avevano chiamato in causa il professionista trecatese, dichiarando che lo stesso lo aveva frequentato, almeno in un’occasione. Era emerso che i clienti della cosiddetta “Novara bene” arrivavano a pagare fino a 300 euro per le prestazioni offerte dalle giovani dell’Est.

La Procura ha dato ragione all’accusa

Per la procura, che ha avvalorato la tesi dello sfruttamento, l’imputato non poteva non sapere che in quell’appartamento di via Mottalunga le ragazze ucraine si prostituivano. Sin dalle prime fasi processuali, nel giugno del 2016, Ruffier ha sempre rigettato gli addebiti, cosa che ha ribadito, insieme al suo avvocato Francesco Ciceri, anche dopo aver incassato la condanna.