Campanile di Castelletto: i dettagli dell’incidente

Campanile di Castelletto: il sindaco Massimo Stilo spiega la dinamica dell’incidente avvenuto ieri in piazza.

Campanile di Castelletto: ecco com’è andata

Ha fatto molto discutere l’incidente verificatosi ieri in piazza Matteotti a Castelletto, dove una parte del campanile si è staccata dall’alto, cadendo a terra. In molti sui social e per le strade del paese si sono interrogati sulla questione e sembra che per questo incidente si possa parlare di una tragedia evitata. Fortunatamente infatti, nel momento in cui la parte metallica del campanile è caduta a terra, nessuno passava sotto alla torre.

L’intervento del sindaco

L’incidente avvenuto nel pomeriggio ha interessato il campanile, che, caso piuttosto raro nel circondario, non appartiene alla Chiesa, ma al Comune. Sul posto si è subito precipitato quindi il sindaco Massimo Stilo, che racconta quanto accaduto. “A distaccarsi dalla sommità del campanile – dice il primo cittadino – sono stati due pezzi metallici di circa 30 centimetri, a forma di corona, e un fermo in legno. Entrambi sono caduti al suolo, per fortuna in un momento in cui nessuno passava sotto. Il battacchio è tenuto fermo da un altro pezzo di sicurezza e quindi non c’è stato pericolo che cadesse al suolo. Ovviamente ci siamo accordati con il parroco don Fabrizio Corno per sospendere la funzionalità della campana ed evitare ulteriori incidenti. Insieme ai vigili del fuoco abbiamo dovuto transennare l’area per sicurezza, ma non c’è alcun pericolo per i cittadini. Credo che tutto tornerà alla normalità nel giro di breve tempo”.