Borgo Ticino: camion finisce nel dirupo sulla Statale. All’origine pare una distrazione. Nessun ferito

Borgo Ticino

Non si conoscono ancora con ufficialità le cause dell’incidente che nella tarda mattinata di oggi, lunedì 17 giugno, ha visto coinvolto un camion sulla statale 32 nel territorio di Borgo Ticino. Un mezzo pesante è infatti uscito di strada finendo nel dirupo accanto alla statale, a pochi metri dall’incrocio con via per Castelletto, dove nel corso degli anni si sono susseguiti numerosi incidenti. Pare che l’autista si sia distratto accorgendosi solo all’ultimo di un’auto che stava per svoltare nel vicino bar.