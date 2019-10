Bimbo di 3 anni muore schiacciato da un vaso di marmo

E’ morto il bambino schiacciato da un vaso. La tragedia era accaduta nel pomeriggio di venerdì 18 ottobre.

Non ce l’ha fatta il piccolo che ieri è rimasto schiacciato da un grosso vaso nel cortile della abitazione della nonna a Caramagna Piemonte. Non appena i soccorsi hanno raggiunto il luogo dell’incidente hanno trovato una situazione particolarmente delicata. Il piccino è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale Regina Margherita di Torino per l’immediato ricovero. Secondo quanto si apprende all’alba di questa mattina il bimbo è deceduto.