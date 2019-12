Avvolta dalle fiamme una casa a Colazza: i pompieri al lavoro fino all’alba

Avvolta dalle fiamme una casa di Colazza: per estinguere l’incendio i vigili del fuoco hanno lavorato fino alle prime luci dell’alba.

Avvolta dalle fiamme una casa in via Manzoni

I pompieri del comando di Arona sono intervenuti in emergenza per spegnere un incendio che ha interessato una casa in via Manzoni a Colazza. Erano le 2.20 di notte infatti, quando il fuoco ha iniziato ad avvolgere il tetto dell’abitazione.

Al lavoro fino all’alba

I pompieri hanno continuato a lavorare fino alle prime luci dell’alba per poter domare l’incendio e per circoscrivere i danni a una parte del tetto. In supporto alla squadra di Arona sono intervenuti anche uomini del distaccamento di Borgomanero e di quello della sede centrale di Novara, che sono arrivati a Colazza con un’autoscala.