Autostrada chiusa ad Arona a causa di un incidente in galleria

Autostrada chiusa sulla A 26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra Arona e il bivio con la diramazione Gallarate Gattico in direzione Genova.

Autostrada chiusa vicino ad Arona

Si è verificato alle 10.32 di questa mattina un incidente in galleria sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra Arona e il bivio con la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Genova. Il tratto autostradale è stato chiuso in direzione Genova. L’incidente – scrivono da Autostrade per l’Italia – è avvenuto all’altezza del chilometro 163.

Un camion ha perso il carico

“Nell’incidente – spiegano da Autostrade – è rimasto coinvolto un camion che ha perso il carico, consistente in pezzi di ferro che sono stati investiti da più autovetture. All’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato con code. Chi viaggia in direzione di Genova deve obbligatoriamente uscire ad Arona, e può rientrare in autostrada a Borgomanero dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sul luogo dell’evento sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso”.

Gomme bucate e una ferita

La donna che guidava l’auto immediatamente dietro al camion è rimasta ferita nell’incidente, riportando ferite da codice giallo. Le altre auto che seguivano hanno riportato danni alle gomme, che sono state bucate dai tondini di ferro. In questo momento gli agenti stanno facendo uscire le vetture in coda dalla corsia d’emergenza. E’ probabile che la situazione non si risolva prima del tardo pomeriggio.