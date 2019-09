Autostrada A8 bloccata per un incidente in galleria tra Castelletto Ticino e Sesto Calende

Per un incidente in galleria tra Castelletto Ticino e Sesto Calende l’autostrada A8 è temporaneamente bloccata.

Incidente in galleria: autostrada A8 bloccata

E’ successo pochi minuti fa: un incidente in galleria, pare tra un camion e un’auto, sull’autostrada A8 tra Castelletto e Sesto Calende ha causato il blocco della carreggiata autostradale in direzione sud, verso Sesto Calende. Sul posto la polizia stradale che sta fermando il traffico, facendo fare marcia indietro alle auto, per consentire le operazioni di salvataggio, condotte anche grazie a un elicottero della croce rossa giunto subito sul posto.

L’avviso di Autostrade:

Tratto Chiuso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende per incidente Entrata consigliata verso Autostrada Milano-Varese: Sesto Calende. Uscita consigliata provenendo da A26 Genova Voltri – Gravellona Toce: Castelletto Ticino.

Eventuali aggiornamenti nelle prossime ore.